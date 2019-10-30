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`Реформа прокуратуры`: гора родила мышь

Опубликовано : 30 октябрь 2019 г. 09:50 | Просмотров: 754 | Категория: Аналитика сети

Профанация конкурса на должность генерального прокурора — наглядное подтверждение того, что ПСРМ и ACUM просто симулируют какую-то активность, но на самом деле занимаются ерундой.

Публицист Дмитрий Чубашенко прокомментировал промежуточные результаты конкурса на должность генерального прокурора.

“Конкурсная комиссия министерства юстиции из 20 кандидатур на пост генерального прокурора отобрала четыре и передала их по эстафете на рассмотрение Высшего совета прокуроров, который должен определить окончательный шорт-лист и отправить его на утверждение президенту.

По ходу этой "меритократической" процедуры весь смысл реформы прокуратуры был искажен. Общество ждало в лице нового генерального прокурора героя, который расчистит авгиевы конюшни системы Плахотнюка и саму прогнившую прокурорскую корпорацию, и покажет, что справедливость в Молдове еще возможна. Но вместо обещанной революционной деолигархизации, мы наблюдаем ползучую эволюцию в сторону непонятно чего. Гора родила мышь”, - отмечает Чубашенко в своей публикации в соцсети. По его мнению, кандидаты, отобранные конкурсной комиссией – не те специалисты, что сейчас нужны.

“Наверное, четыре кандидата, прошедшие в полуфинал — хорошие специалисты, но не те, что сейчас нужны. Один лет 5-6 назад под прикрытием "гражданского общества" на западные гранты написал законопроект о реформе прокуратуры, который позволил прежнему режиму эту самую прокуратуру полностью подмять под себя. Второй был замгенпрокурора и депутатом парламента от ДПМ. Третий — офицер уголовного преследования Национального центра по борьбе с коррупцией, причем, он работает там еще со времен Воронина. Того самого НЦБК, который "не заметил" кражи миллиарда из банков и гнобил оппонентов режима. Четвертый — компьютерщик, который занимался цифровизацией системы юстиции по Соглашению об ассоциации с ЕС”, - вкратце рассказал о кандидатах журналист. От этого альянса пора избавляться и проводить досрочные выборы, считает он.

“Профанация конкурса на должность генерального прокурора — наглядное подтверждение того, что ПСРМ и ACUM, с тех пор, как "внешние партнеры" пинками затолкали их в альянс, и такими же пинками выгнали из страны Плахотнюка, просто симулируют какую-то активность, но на самом деле занимаются ерундой. Дурят людей. Этому альянсу пора сказать "Давай, до свиданья!". Досрочные парламентские выборы, которые и должно было, по изначальному плану, подготовить это парламентское большинство — честнее, чем продолжение лицемерия и имитация реформ”, - подытожил Дмитрий Чубашенко.

Напомним, во вторник Министерство юстиции объявило имена оставшихся после психологического тестирования и собеседования кандидатов на должность Генерального прокурора. Это Олег Крышмару, Владислав Грибинча, Вячеслав Солтан и Александр Стояногло.


Метки к статье: альянс, ПСРМ-АКУМ, реформа юстиции, генеральный прокурор, конкурс

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