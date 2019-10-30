Высший совет магистратуры назначит временного главу Верховного суда ...

Это стало необходимым после того, как на прошлой неделе был отстранён от должности Ион Друцэ, на которого прокуратура завела два уголовных дела. Всего в повестке дня – 13 вопросов, передает Unimedia.

Напомним, 2 октября Ион Друцэ был задержан на 72 часа после того, как был заслушан правоохранительными органами, по подозрению в незаконном обогащении, но спустя два дня отпущен на свободу. Решение о задержании главы Высшей судебной палаты было принято на основании обнаружения в рамках обысков в рабочем кабинете и в его доме предметов, подтверждающих обоснованные подозрения в незаконном обогащении. Накануне своего задержания Друцэ подал заявление об отставке с должности председателя Высшей судебной палаты. 24 октября Высший совет магистратуры одобрил запрос врио генпрокурора Думитру Робу относительно начала уголовного преследования и ареста Друцэ уже по новому делу, где он подозревается во вмешательстве в судебные процессы.