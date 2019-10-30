Пожары в Калифорнии выходят из-под контроля ...

Обстановка осложняется усиливающимся сухим ветром, который может привести к новым возгораниям. По последним данным основные силы брошены на тушение двух очагов на севере штата - округе Сонома и на западе Лос-Анджелеса, всего пока зафиксировано 11 крупных возгораний. На помощь пожарным направлены несколько тысяч нацгвардейцев. Огонь уничтожил и повредил десятки домов, более 200 гектаров лесов уничтожено, в некоторых районах власти объявили эвакуацию, сообщает Euronews.

Отключение электричества из-за пожаров уже затронуло около 1,5 миллиона человек, однако энергетики готовятся к ещё большему количеству отключений. Пожары вплотную подобрались к элитному пригороду Лос-Анджелеса – Беверли-Хиллз, где находятся особняки голливудских звёзд и спортивных знаменитостей. В частности, актёр и экс-губернатор штата Арнольд Шварценеггер сообщил в соцсети, что его семья была вынуждена поникнуть дом в 3 часа ночи, и призвал всех жителей штата отнестись к эвакуации со всей серьёзностью.

На всей территории штата действует режим чрезвычайной ситуации.