Монополистом на рынке госзакупок в сфере IT оказалась компания Плахотнюка ...

О том что, эта компания принадлежит бывшему лидеру ДПМ Владимиру Плахотнюку стало известно в среду, после того, как Прокуратура по борьбе с коррупцией объявила об аресте имущества Плахотнюка, проходящего по уголовному делу по отмыванию денег в особо крупных размерах.

Согласно пресс-релизу прокуратуры, в список имущества Плахотнюка, на которое был наложен арест, была и доля в 100% в уставном капитале SRL BASS-SYSTEMS, в размере 2 950 000 леев.

Примечательно, что в базах данных предприятий, Плахотнюк не числится в качестве владельца какой-либо доли компании Bass Systems SRL.

В СМИ сообщалось, что по данным портала Openmoney.md, с 2013 года Bass Systems выиграла государственные контракты на 3 млрд. леев. В частности, компания взяла на себя обязательство поддерживать информационную систему Asycuda World для Таможенной службы с 2016 по 2018 год. Стоимость контракта составила 52 млн леев. В 2016 году Bass Systems выиграла тендер на автоматизацию бизнес-процессов и IТ-решений для Министерства внутренних дел. Стоимость этого контракта составляет 14,3 млн леев.

Эта же компания стала подрядчиком при разработке информационной системы для всех медицинских учреждений. Сумма контракта - почти 84 миллиона леев. В 2018 году внедренная за эти деньги система начала давать регулярные сбои.

В начале августа 2019 года депутат блока ACUM Дан Перчун обратился в Совет по конкуренции с требованием проверить рынок IT-услуг на предмет монополий. По его подсчетам, 50% рынка контролируют две компании: Bass Systems SRL и SC DAAC System Integrator.

По подсчетам Перчуна, только с 2016 по 2019 год Bass Systems получила контракты на 437 млн леев. При этом в большинстве проведенных тендеров эта компания была единственным участником.