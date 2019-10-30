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Нэстасе требует опубликовать видео собеседований с кандидатами на пост генпрокурора

Опубликовано : 30 октябрь 2019 г. 15:23 | Просмотров: 478 | Категория: Власть

Кандидат от блока ACUM на должность мэра Кишинёва Андрей Нэстасе потребовал от Министерства юстиции срочно опубликовать видеозаписи, произведённые комиссией по отбору в ходе собеседований с претендентами на пост Генерального прокурора.

С соответствующим призывом Нэстасе выступил в видеообращении в соцсети.

“Конкурс по отбору кандидатов на должность генерального прокурора вызывает все больше дискуссий в публичном пространстве. Эту тему, на мой взгляд, нужно очень быстро прояснить со всех точек зрения. Я прошу срочную публикацию видеозаписей интервью для максимальной и немедленной прозрачности всего процесса отбора кандидатов на должность генерального прокурора”, - заявил Андрей Нэстасе.

Пресс-секретарь Министерства юстиции Мария Перчева сообщила для Unimedia, что требуемые видеоматериалы будут опубликованы уже сегодня, 30 октября.

Известно, что министра юстиции, которая возглавляет конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность Генерального прокурора, является Олеся Стамате, которая была делегирована в правительство возглавляемой Нэстасе Партией Платформа DA. Ранее уже сообщалось, что Стамате является родственницей ближайшего помощника владимира Плахотнюка - Константина Ботнаря.




Метки к статье: Андрей Нэстасе, генпрокурор, интервью, собеседования, видео, министерство юстиции

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