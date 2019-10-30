Президент Турции обвинил США в оскорблении турецкой нации ...

Реджеп Тайип Эрдоган резко осудил решение Конгресса США признать геноцидом массовые убийства и депортации армян в 1915 году в Османской империи.

Как сообщает "Настоящее время", Эрдоган выступил перед депутатами возглавляемой им же правящей партии. Его заявление также транслировалось по национальному телевидению.

"Долго, двадцать лет лоббисты добивались этого решения. Но я обращаюсь к американской и к мировой общественности: это решение ломаного гроша не стоит, у него нет никакой силы и мы его не признаем!" – заявил Эрдоган.

По его мнению, "вопросом, что произошло, должны заниматься историки и археологи", назвав геноцид армян "перемещением".

"Мы открыли наши архивы, более миллиона документов. Если у армян есть такие документы – пусть тоже откроют. А без них, сколько бы вы не утверждали, что мы виновны – мы от этого более виновными не станем. Это было "перемещение", и называть его "геноцидом" – преступно. А выдвигать такое обвинение – значит оскорблять всю нашу нацию", - подчеркнул президент Турции.

Резолюция о геноциде армян была принята Палатой представителей Конгресса США накануне вечером 29 октября. Турция в этот день отмечала день основания республики, один из важнейших государственных праздников в стране.

За принятие резолюции о геноциде армян проголосовали подавляющее большинство членов американской Палаты представителей: 405 человек и лишь 11 выступили против. Ранее подобные резолюции неоднократно вносились на рассмотрение, но не получали поддержки.

По оценкам армянских и многих независимых историков, во время Первой мировой войны в результате систематических убийств и массовых депортаций со стороны турецких войск погибли 1,5 млн армян, подданных Османской империи. Произошедшее называют геноцидом около 30 государств.

Турецкие власти считают эту цифру завышенной и настаивают, что в то время погибли не более полумиллиона человек, а убийства они объясняют реалиями военного времени. Турция категорически возражает против употребления термина "геноцид" по отношению к событиям 1915 года.