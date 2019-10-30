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Адвокат о конкурсе на пост генпрокурора: Остановитесь! Не этого хочет народ!

Опубликовано : 30 октябрь 2019 г. 16:06 | Просмотров: 1007 | Категория: Страна

Адвокат Эдуард Руденко обрушился с критикой в адрес комиссии по отбору кандидатов на должность Генерального прокурора.

В своей публикации в соцсети он рассказал “про фильтры и конкурсы, про реформы и разочарование, про Штефана Глигора и не только”. По его убеждению, таким людям как Глигор не нужно проходить никакие фильтры, поскольку они прошли “самый серьёзный конкурс, независимый и объективный – народный”.

“Я уверен, что таких людей как Штефан Глигор власть должна просить и сделать все, чтоб они согласились занять ту или иную должность в структуре власти. В том случае, когда власть искренне хочет перемен и реальных реформ. Такие люди как Штефан прошли все конкурсы и фильтры, борясь в открытую с режимом Плахотнюка долгие годы. Участвуя во всех митингах и протестах, говоря правду о ситуации в стране на оппозиционных ТВ и не только....

Этот человек доказал свою принципиальность, неподкупность, независимость, искренность, целеустремлённость, честность, преданность своей стране и народу, не участвуя в закрытых и нетранспарентных конкурсах, он всё доказал в многолетней борьбе с преступным режимом, рискуя всем – свободой, карьерой и даже здоровьем…. Неужели такие люди должны проходить ещё какие-то конкурсы, фильтры, и им надо что-то доказывать?! Да и кому….

Разве это был не фильтр – то, через что пошли такие люди как он за долгие годы борьбы с олигархическим режимом?! Его не сломали, он выдержал всё давление со стороны репрессивной машины преступной власти…. Такие люди как Штефан прошли главный фильтр, самый серьёзный конкурс, независимый и объективный – НАРОДНЫЙ. Кроме всего выше сказанного этот человек является очень грамотным юристом, одним из лучших в своём деле. С уверенностью можно сказать, что он один из лучших кандидатов на должность генпрокурора, и это не только моё мнение.

Власть ошиблась, и это уже далеко не в первый раз. Мы помним конкурсы в Конституционный суд Республики Молдова. Была надежда, что такое больше не повторится, но нет, у нас всё повторяется, и в основном это ошибки”, - констатировал адвокат и выразил глубокое разочарование действиями властей.

“Я бы не писал этот пост, если бы в финал прошли не 4, а 2 кандидата, даже без Штефана. Там есть два достойных, на фоне остальных. Но когда я увидел, что в списке нет самого сильного и достойного, а вместо него туда попали люди, которые, по моему мнению, должны были быть не допущены на стадии подачи документов, я не могу остаться в стороне и не высказать свое глубокое разочарование…. Остановитесь! Не этого хочет народ. Не ради этого мы боролись”, - написал Эдуард Руденко в завершение своей публикации.


Метки к статье: Эдуард Руденко, генпрокурор, конкурс, отбор, Штефан Глигор

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