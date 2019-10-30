Владимир Путин предложил отказаться от абсурда в спорах с Украиной ...

Президент России считает, что требования Украины в арбитражных спорах с "Газпромом" являются абсурдными.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В этой связи президент России считает, что необходимо обнулить требования друг к другу в газовой сфере. В качестве примера "абсурдных" требований он привел решение суда взыскать с "Газпрома" 6,5 миллиарда долларов из-за транзита газа через Украину.

По словам президента России, Киев требует с "Газпрома" выплатить почти 7 миллиардов долларов в качестве компенсации за то, что российская компания якобы занимает монопольное положение на рынке транзита газа на Украине. "Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Но это просто абсурд", - добавил Путин.

"Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон", - заявил президент России.

Путин добавил, что Россия готова к конструктивной работе как по транзиту газа через Украину, так и по поставкам Киеву, причем со значительным снижением цены.

В декабре 2016 года хозяйственный суд Киева по иску Антимонопольного комитета Украины постановил принудительно взыскать с "Газпрома" 171 млрд гривен ($6,557 млрд), включая пени за просрочку уплаты штрафа, который ранее наложил комитет. В "Газпроме" все обвинения отвергли и попытались обжаловать решение суда, но Верховный суд Украины оставил кассацию без удовлетворения.

Договор на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года.