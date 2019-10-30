Twitter запретил всю политическую рекламу ...

Основатель и генеральный директор Twitter Джек Дорси объявил о полном запрете в соцсети политической рекламы по всему миру, начиная с 22 ноября этого года.

"Мы приняли решение прекратить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру. Мы считаем, что возможность донести политическое сообщение должно быть заслужено, а не куплено", - заявил Дорси, отметив, что "реклама в интернете является сильным и эффективным инструментом для коммерческого продвижения, но представляет собой значительный риск для политики".

Основатель сделал свое заявление на фоне недавнего решения руководства Facebook о разрешении политической рекламы. Facebook также заявлял, что политическая реклама не будет проверяться.