Twitter запретил всю политическую рекламу
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Основатель и генеральный директор Twitter Джек Дорси объявил о полном запрете в соцсети политической рекламы по всему миру, начиная с 22 ноября этого года.
"Мы приняли решение прекратить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру. Мы считаем, что возможность донести политическое сообщение должно быть заслужено, а не куплено", - заявил Дорси, отметив, что "реклама в интернете является сильным и эффективным инструментом для коммерческого продвижения, но представляет собой значительный риск для политики".
Основатель сделал свое заявление на фоне недавнего решения руководства Facebook о разрешении политической рекламы. Facebook также заявлял, что политическая реклама не будет проверяться.
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