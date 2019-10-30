В России журналистку оштрафовали на 1 тысячу долларов 'за неуважение к власти' ...

В Нижнем Новгороде суд вынес решение оштрафовать на 70 тысяч рублей главного редактора издания KozaPress Ирину Славину из-за поста на её странице в Фейсбуке.

Как сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на главу Международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, её признали виновной в неуважении к власти и обществу из-за каламбура с названием населённого пункта Шахунья.

По словам юриста, это самый большой штраф, назначенный по статье о неуважении к власти.

В августе 2019 года в Шахунье установили мемориальную доску памяти Сталина – к 140-летию со дня его рождения. Это событие возмутило нижегородскую журналистку Ирину Славину, которая в своем посте в фейсбуке предложила переименовать Шахунью, изменив несколько последних букв в названии населенного пункта.

На Славину составили протокол. В заключении экспертизы говорилось, что пост Славиной "нарушает нормы общественной нравственности и выражает явное неуважение к обществу".

С марта 2019 в России действует закон об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти и государственных символов в интернете. За оскорбление власти и госсимволов граждане наказываются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей.