Лидер партии Додона в Кишиневском совете был лоббистом мошеннической земельной схемы ...

(ВИДЕО + DOC) По настоянию нынешнего советника от ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Василия Киртока, Кишинев лишился участка земли в центральной парковой зоне под призрачный проект "о строительстве спортивного комплекса".

Решение совета о приватизации участка площадью полгектара на берегу озера в парке Валя Морилор было проведено 19 мая 2016 года по настоянию Василия Киртока. Тогда, он убеждал всех, что разрешение на приватизацию земельного участка для теннисного клуба "Profi-Sport" в парке "Валя Морилор" улучшит городскую инфраструктуру, предоставив горожанам возможность ведения здорового образа жизни.

На видеокадрах с заседания, размещенных в Сети самим Кииртокой, видно, как он заверял Совет, что "хозяин участка хочет построить спортивный объект, а этот объект будет очень подходящим этому месту".

Примечательно, что на том же заседании сами социалисты, которые тогда еще не приняли Киртоку в свои ряды, выступали категорически против этого мошеннического проекта. Решение о приватизации земельного участка было проведено, несмотря на то, что через два дня часть советников отозвала свои голоса.

Спустя три года, на участке, где по утверждению Василия Киртока должен был появиться "спорткомплекс", растет бурьян. Кроме того, по данным различных источников в Примарии Кишинева, формальный владелец участка организовал его перепродажу.

В нынешнем муниципальном совете Василий Киртока входит во фракцию Партии социалистов и шел на выборах под номером 2 в списке контролируемой Игорем Додоном партии.