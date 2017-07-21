По всему миру бастуют посольства Израиля ...

В среду МИД Израиля сообщил на своем сайте, что все посольства и консульства Израиля приостановили работу в связи с забастовкой, вызванной конфликтом МИД с министерством финансов страны. В этот период доступ посетителей в представительства Израиля за рубежом будет приостановлен, услуги оказываться не будут.

Дипломаты заявляют, что не согласны с решением израильского минфина сократить им зарплату. По словам главы профсоюза дипломатических работников Ханана Гордера, забастовка будет продолжаться до тех пор, пока министерство финансов не выполнит всех требований, пишет ТАСС. Должность дипломата подразумевает необходимость хорошо выглядеть, посещать дорогие заведения и снимать достойное жильё, пояснил профсоюзный лидер.

В МИД Израиля заявили, что решение изменить порядок работы диппредставительств и процедуры их финансирования наносит ущерб основополагающим инструментам функционирования ведомства и страны в целом.