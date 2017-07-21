Российский спонсор Додона будет сжигать мусор в молдавских районах? ...

(ВИДЕО) Один из мусоросжигательных заводов планируется построить в Рышканах при содействии депутата фракции Додона, а также его кандидата на должность мэра Рышкан.

Известно, что еще два мусоросжигательных завода бизнес-партнер семьи Додона - сын генпрокурора России Игорь Чайка планирует разместить в Новых Аненах и в Кантемире.

В Рышканах, это угрожающее экологии производство планируется разместить на 7 гектарах, принадлежащих семье депутата-социалиста Владимира Миздренко. Также, с этой целью в руководство города продвигается кандидат-социалист Андрей Ткачук, одним из публичных обещаний которого является строительство мусоросжигательного завода.

Информация об этом активно распространяется в соцсетях, а власти пока ничего не сообщают о подробностях схемы размещения мусоросжигательных заводов на территории Молдовы.

Ранее уже сообщалось, что Игорь Чайка, младший сын генпрокурора России Юрия Чайки, организовал бизнес в сфере управления отходами вместе с Александром Додоном, братом президента Молдовы. Это уже вторая их совместная компания. Это практически совпало с с утвержденным в рекордные сроки в парламенте Молдовы закона, позволяющего промышленное сжигание мусора.

Известно, что Игорь Чайка является одним из основных спонсоров Игоря Додона, а брат Додона используется с целью легализации финансовых потоков для поддержания деятельности молдавского президента.