Рассекречена характеристика КГБ на молодого Путина ...

Рассекретил и выложил материалы в открытый доступ Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга. Все они стали экспонатами выставки, приуроченной к 90-летию комсомольской организации, сообщает питерский телеканал 78.

Среди документов есть и характеристика Комитета госбезопасности на нынешнего президента РФ Владимира Путина. В комитете он начал работать в 1975 году в возрасте 23 лет, сразу после окончания юридического факультета ЛГУ. Согласно документу, Путин показал себя «исполнительным, дисциплинированным и добросовестным сотрудником». Он занимался партийной учебой и совершенствовал профессиональное мастерство, а в свободное время занимался дзюдо и самбо. Отмечается также, то будучи сотрудником КГБ, будущий российский лидер отличался «моральной устойчивостью» и пользовался авторитетом у коллег.

На выставке также представлены фотографии и характеристики двух экс-губернаторов Петербурга - Валентины Матвиенко и Григория Полтавченко.