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Рассекречена характеристика КГБ на молодого Путина

Опубликовано : 31 октябрь 2019 г. 10:49 | Просмотров: 611 | Категория: Мир

Секретные документы о первых лицах России и Санкт-Петербурга стали достоянием общественности.

Рассекретил и выложил материалы в открытый доступ Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга. Все они стали экспонатами выставки, приуроченной к 90-летию комсомольской организации, сообщает питерский телеканал 78.

Среди документов есть и характеристика Комитета госбезопасности на нынешнего президента РФ Владимира Путина. В комитете он начал работать в 1975 году в возрасте 23 лет, сразу после окончания юридического факультета ЛГУ. Согласно документу, Путин показал себя «исполнительным, дисциплинированным и добросовестным сотрудником». Он занимался партийной учебой и совершенствовал профессиональное мастерство, а в свободное время занимался дзюдо и самбо. Отмечается также, то будучи сотрудником КГБ, будущий российский лидер отличался «моральной устойчивостью» и пользовался авторитетом у коллег.

На выставке также представлены фотографии и характеристики двух экс-губернаторов Петербурга - Валентины Матвиенко и Григория Полтавченко.


Метки к статье: архив, характеристика, рассекречивание, военный архив, КГБ

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