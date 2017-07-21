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Сделка между компаниями BASS SYSTEMS и S&T AG - в поле зрения Совета по конкуренции и Прокуратуры антикоррупции

Опубликовано : 31 октябрь 2019 г. 11:10 | Просмотров: 354 | Категория: Расследования

В начале сентября стало известно о намерении австрийской компании S&T AG приобрести 51% акций молдавской IT-компании Bass Systems. Что известно об участниках предполагаемой сделки?

S&T AG – большой европейский холдинг с годовым оборотом около 1 млрд. евро, имеющий свои подразделения в большинстве стран Центральной и Восточной Европы и специализирующийся на оказании IT-услуг, решениях для IOT (Интернет вещей) и производстве промышленных компьютеров. 26% акций S&T AG принадлежит компании Euroconn, входящей в группу «Foxconn Tehnology Group» - гиганта IT-индустрии (Тайвань).

Компания Bass Systems за последние четыре года стала безусловным лидером рынка IT Молдовы. В партнерстве с практически всеми крупнейшими производителями IT продуктов и решений (Hewlett Packard, Huawei, Cisco, IBM, Ericsson и др.) она реализовала множество проектов, в т.ч. национального значения.

Казалось бы, можно только радоваться новым иностранным инвестициям в молдавский бизнес. Но не все так просто.

Практически все основные проекты Bass Systems были реализованы в публичной сфере, т.е. ее клиентами были министерства (Здравоохранения, Внутренних дел и др.), государственные службы и агентства (Агентство госуслуг, Таможенная служба, CNAS и др.), государственные предприятия (Moldtelecom, Молдовагаз, MoldATSA, Apă-Canal и др.), Национальный банк и Парламент. Фактически, Bass Systems стала монополистом на этом рынке. Согласно данным с сайта Агентства публичных закупок, например, по такой популярной позиции как "Услуги IT: консультации, разработка программного обеспечения, Интернет и сопровождение" госконтракты в 2016-2019 гг. распределены были следующим образом:

 

Total

297 368 952

Lei

 

 

BASS SYSTEMS SRL

210 907 275

Lei

71%

IS

IS VAMSERVINFORM

36 981 449

Lei

 

IS

Centrul de Tehnologii Informationale în Finante

17 002 350

Lei

 

IS

IS CENTRUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

8 817 724

Lei

 

 

Rest

23 660 154

Lei

 

 

Т.е. из 300 млн.лей, потраченных из публичного бюджета по этой статье, 63 млн. ушло в профильные государственные предприятия, 23 млн. были разыграны между остальными участниками рынка, а почти 211 млн. (71%) досталось единственной частной компании Bass Systems. Всего же только за 2017-2018 года доходы Bass Systems составили 1 миллиард 149 миллионов лей, а чистая прибыль – 291 миллион лей!

В чем же секрет такого блистательного взлета частной компании, которая еще пять лет назад была малоизвестным нишевым игроком? Общественное мнение связывает небывалый успех Bass Systems с ее аффилированностью с олигархом Владимиром Плахотнюком и его ближайшим окружением. До последнего времени совладельцами Bass Systems значились ее администратор Онисим Попеску (28%) и кипрский оффшор Assentis Holding Limited (72%). Буквально перед объявлением S&T AG о намерении приобрести контрольный пакет Bass Systems структура владельцев изменилась – теперь единоличным владельцем является Онисим Попеску, и именно у него S&T AG собирается приобрести долю в 51% за 5,7 миллионов евро.

Как и на каких условиях предположительно Владимир Плахотнюк уступил свою долю Онисиму Попеску и уступил ли на самом деле, остается неизвестным. Тут следует сказать, что как показало расследование депутата Парламента Дана Перчуна, большинство громких проектов компания Bass Systems получала фактически без конкурса (тендер с одним участником). Естественно предположить, что цена в такой ситуации была монопольно завышенной (может быть, в разы), а кому в карман шла сверхприбыль, остается только догадываться. Получается, что беглый олигарх через "ландромат" Bass Systems все эти годы отмывал средства из публичного бюджета, а теперь, если сделка состоится, не только заработает на продаже доли австрийской компании, но, возможно, продолжит получать доход за счет уже имеющихся у Bass Systems долгосрочных госконтрактов.

Как уже отмечалось в СМИ, все это выглядит, как попытка вторично реализовать сценарий сделки "Ротшильд-Шор" по передаче контроля над Кишиневским Международным аэропортом члену семейства Ротшильдов. В данном случае, респектабельная австрийская компания призвана обелить токсичный актив Плахотнюка и помочь избежать наказания за злоупотребления.

На официальные запросы агентства OMEGA относительно сделки между Bass System и S&T AG были получены ответы из Прокуратуры антикоррупции и Совета по конкуренции.

В ответе Прокуратуры антикоррупции отмечается, что компания Bass Systems фигурирует в уголовном деле по статье ст.327(2) b Уголовного кодекса (Злоупотребление властью или служебным положением), предусматривающей тюремное заключение на срок от 2 до 6 лет. В то же время, прокуратура отказалась предоставить какие-либо детали по этому уголовному делу, сославшись на "соблюдение презумпции невиновности", а также в связи с необходимостью "соблюдения интересов других лиц" и не в ущерб ходу уголовного преследования.

В свою очередь, Совет по конкуренции сообщил, что сделка по приобретению австрийской компанией S&T AG доли в 51% молдавской компании Bass Systems рассматривается на предмет соответствия нормам конкуренции. Совет по конкуренции заверяил, что транзакция может быть согласована лишь после того, как будет проведена соответствующая экспертиза. "В случае, если сделка будет авторизирована, только тогда будет иметь место переход контроля над предприятием Bass System SRL к S&T", - отмечается в документе Совета по конкуренции.

Когда материал агентства OMEGA был уже практически готов, произошло два примечательных события. Во вторник 29 октября на сайте Совета по конкуренции появилось уведомление, что Совет по конкуренции приступил к анализу экономической концентрации, возникающей в результате перехода контроля над Bass Systems к S&T AG. А буквально на следующее утро, Прокуратура антикоррупции объявила, что 100% уставного капитала Bass Systems арестована с целью недопущения отчуждения активов, в рамках уголовного преследования Владимира Плахотнюка по уголовным делам об отмывании денег в особо крупных размерах. Возможно это совпадение, но выглядит это как недвусмысленный сигнал от Национального центра по борьбе с коррупцией Совету по конкуренции. Решится ли в такой ситуации Совет по конкуренции благословить укрупнение фактического монополиста (ведь у S&T AG уже есть актив в Молдове, с весьма схожим портфелем продуктов)?


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