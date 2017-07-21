Додон обвинил Нэстасе в провоцировании отставки правительства Майи Санду ...

Об этом Додон заявил в эфире общественного телеканала Moldova-1.

Комментируя поведение кандидата Блока ACUM Андрея Нэстасе в рамках предвыборной кампании, Додон сказал, что “С такими “друзьями” и врагов не надо”.

Как сообщил Додон, входящие в состав правящей коалиции партии подписали соглашение о ненападении, потому что, по его мнению, атаки на местном уровне могут подорвать правящую коалицию и привести к падению правительства. В этой связи Додон подчеркнул, что несмотря на компромисс, Нэстасе продолжает атаковать, причем с каждым днем эти атаки становятся всё сильнее.

"Я задаюсь вопросом: почему? Возможно, это настоятельно делается для того, чтобы разрушить коалицию? Быть может, кому-то не нравится, что Майя Санду – премьер-министр, и что у нее есть политические дивиденды, и этот кто-то пытается таким образом разрушить коалицию? Иначе, какой смысл? Ведь выборы закончатся, и вне зависимости от того, кто выиграет, нужно садиться и разговаривать", – отметил Додон.

По его мнению, единственным объяснением нападок является желание отставки правительства Санду. "В чьих это интересах? У меня такого интереса нет, и наш кандидат его не атакует. А вот другие нашего кандидата атакуют, и делают это настойчиво. Значит, они хотят отставки правительства", - недвусмысленно заявил Додон.

Действующая в Молдове правящая коалиция состоит из представителей Партии социалистов, Партии PAS, а также Партии Платформа DA. Премьер-министром является лидер Партии PAS Майя Санду.