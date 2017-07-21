Эксперт: Молдавские политики дискредитируют всё, за что ни возьмутся ...

Политолог Виктор Жосу считает, что молдавские политики дискредитировали практически всё, за что когда-либо брались.

“С самого начала прочно, порочно и, похоже, окончательно, дискредитировали понятие "демократия". Слово "политика" вообще превратили в ругательное.

Затем наступила очередь таких понятий, как "реформа", "юстиция", "интеграция" (европейская, евразийская)... Мимоходом дискредитировали понятия "коммунист", "социалист", "социал-демократ", "либерал" (последнего ни чуточки не жалко). Даже такое мне лично несимпатичное понятие, как "униря", и то умудрились дискредитировать.

Сейчас, вот, буквально за каких-то два-три месяца превратили в ругательное слово "конкурс". Да что же это такое в самом деле?! Их кто-нибудь остановит?” – написал эксперт в своей публикации в соцсети.