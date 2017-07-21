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Резонансные преступления начали `забывать` и при новой власти

Опубликовано : 31 октябрь 2019 г. 13:48 | Просмотров: 660 | Категория: Кишинев

Прошло уже три дня после того, как МВД, наконец, отреагировало на чудовищное избиение в сквере Кафедрального собора двух парней, чьи обидчики были отпущены следователем. В деле наблюдается “мёртвая тишина”.

До сих пор нет никакой информации о задержании и помещении преступников под арест, то есть, они по-прежнему разгуливают на свободе. Всё идёт к тому, что по старой молдавской традиции дело “замнут”, а злоумышленники выйдут сухими из воды. Такого мнения придерживается активист партии “Европейские левые” Александр Рошко. Он напомнил хронологию событий и сравнил этот случай с историей об убийстве молодого человека членами бойцовского клуба Плахотнюка.

“Обратите внимание, как прекратился ажиотаж вокруг избиения двух парней двумя отморозками.

Напомню хронологию. Инцидент пытались замолчать, потом, когда информация всё-таки просочилась, везде говорилось о 7 нападавших, однако вскоре после этого упорно упоминалось о 6 агрессорах.

Также говорилось об отстранении руководства ИП Буюкан, а также следователя Евгении Гурицану, которая посчитала пьяных нападавших "не представляющими опасности для общества". Далее появилась новость о том, что шестеро (напоминаю, изначально говорилось о семи) подозреваемых были допрошены, и оказалось, что двое из них были ранее судимы. (Снова напоминаю - группа пьяных отморозков, из которых двое - с судимостями, избившая двух парней с целью ограбления, "не представляла опасности для общества" по версии следователя Евгении Гурицану).

На этом - всё. Нет никаких новостей о задержании, помещении под арест злоумышленников, просто тишина.... Что даёт повод сделать вывод о том, что отморозки преспокойно находятся на свободе, а дело сведут на нет.

Этот случай всё более схож с тем вопиющим случаем, когда пьяные спортсмены одного из бойцовских клубов, аффилированного ближайшему окружению беглого олигарха Плахотнюка, до смерти забили парня недалеко от ТЦ "Атриум". "Бойцы" Аурел Игнат и Михаил Пыргэу на данный момент находятся на свободе. С той лишь разницей, что несколько месяцев они всё же провели в тюрьме.

И если преступление у Атриума было совершено при старой власти, а жестокое избиение двух парней - уже при новой, но в обоих случаях злоумышленники фактически выходят сухими из воды, невольно напрашивается вопрос - а что изменилось? И изменилось ли? И самое главное - ИЗМЕНИТСЯ ЛИ?” – написал Александр Рошко в своей публикации в соцсети.

Жестокое избиение имело место поздно вечером 24 октября в сквере Кафедрального собора в центре Кишинева. В тот вечер семеро пьяных студентов напали на двоих 20-летних парней, с целью кражи велосипедов. В результате жестокого избиения один из пострадавших в тяжелом состоянии находится в отделении нейрохирургии Института скорой помощи. Следователь ИП Буюкан Евгения Гурицану отпустила нападавших, посчитав, то они "не представляют угрозы для общества", что вызвало бурю негодования в обществе и широкий резонанс в СМИ. Только спустя четыре дня МВД отреагировало на этот случай, начав служебное расследование.


Метки к статье: избиение, резонансное дело, преступники, следователь, юстиция

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