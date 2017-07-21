Exit-poll во втором туре выборов мэра Кишинёва обойдется в 400 тысяч леев ...

Опрос граждан на выходе с избирательных участков после голосования будет проводиться впервые с 2011 года.

Экзитпол проведут 3 ноября во втором туре выборов генерального примара Кишинёва. Организаторами выступают консалтинговая компания Poliexpert, Институт маркетинга и исследований “IMAS” и Фонд общественного мнения (FOP). В ходе пресс-конференции представители организаций сообщили, что опрос охватит 67 избирательных участков столицы в течение дня голосования, и уже в 21.10 будут готовы результаты. Всего будет использовано 7-8 тысяч анкет. Стоимость организации экзитпола составит порядка 400 тысяч леев, сообщает Unimedia.

Директор “IMAS” Дору Петруци отметил, что “ЦИК представит только проценты на следующий день, но опрос на выходе покажет, что стоит за этими процентами”. В этой связи он призвал избирателей быть открытыми для участия в опросе.