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Власти начали облагать налогом поступления из-за рубежа

Опубликовано : 31 октябрь 2019 г. 15:53 | Просмотров: 5974 | Категория: Власть

Налоговые инспекции перешли на сбор налогов с перечислений физическим лицам из-за рубежа и рассылают уведомления о необходимости срочной уплаты налога с поступлений, полученных через системы денежных переводов.

В редакцию агентства OMEGA поступило уже несколько свидетельств подобного рода пока только от жителей Кишинева.

Судя по одному из присланных в редакцию документов, Налоговая инспекция отслеживала поступления из-за рубежа за последние два года.

Как сообщают получившие эти уведомления граждане, речь идет о поступлениях через самые распространенные в Молдове системы мгновенных денежных переводов.

В случае несвоевременной явки в Налоговую инспекцию, гражданам грозят штрафными санкциями и начислением пени.

Известно, что в Молдове ежегодно сумма перечислений из-за рубежа физическим лицам, поступающих через банковские системы, а также через системы мгновенных денежных переводов (Western Union, RIA, Золотая корона, Unistream и др.) составляет не менее 1 миллиарда долларов.


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