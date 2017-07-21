Евросоюз выделил еще один транш для бюджетной поддержки Молдовы ...

Около 25 миллионов евро были выделены в четверг решением Европейской комиссии в виде бюджетной помощи Республике Молдова.

Как говорится в пресс-релизе Делегации ЕС в Молдове, деньги выделены для оказания правительству содействия "в проведении ключевых реформ в интересах граждан Молдовы в области полиции, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, сельского хозяйства и сельского развития".

Комментируя выделение уже четвертого за три месяца транша бюджетной помощи Молдове, Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил, что это является демонстрацией "твердой и неизменной приверженности ЕС поддержке реформ в Молдове"."ЕС готов и далее содействовать этому важному процессу, обусловленному ощутимыми результатами, особенно в отношении долгожданной реформы юстиции", - добавил Хан.

Указанный транш в размере 24,85 миллионов евро следует после того, как в июле Евросоюз выделил 14,54 миллионов евро в рамках бюджетной поддержки, других 14,35 миллионов евро 18 октября, а также недавно объявленного первого транша макрофинансовой помощи в размере 30 миллионов евро.

Делегация ЕС в Молдове напоминает, что Европейская комиссия возобновила свою программу бюджетной поддержки для Республики Молдова в июле, после почти двухлетнего периода, в течение которого подобные платежи были приостановлены из-за ухудшения ситуации с соблюдением закона в стране.

Новый пакет европейской помощи будет направлен на поддержку реформы полиции в Республике Молдова, а также на поддержку сельского хозяйства и сельского развития.