Полицейские устроили гулянку в разгар службы
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(ФОТО) Сотрудники батальона "Юг" Национального инспектората патрулирования решили расслабиться посреди рабочего дня, отпраздновав недавний "улов" на дороге.
По свидетельству очевидцев, все это происходило 31 октября на базе отдыха, принадлежащей делегату села Котихана в городском совете Кагула Николаю Кэпрару (с.Котихана является частью муниципия Кагул). Они же утверждают, что по уже сложившейся традиции один из полицейских "выставлял барашка" коллегам на полученную от пойманного пьяного водителя взятку.
Гулянка прошла в присутствии руководителя Батальона Руслана Дерменжи в пригороде Кагула - селе Котихана. На фотографии, припаркованный черный "Мерседес" (MED 469) принадлежит Дерменжи (на нижнем фото - в очках).
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