Президент США отказался жить в Нью-Йорке из-за высоких налогов ...

Президент США Дональд Трамп заявил, что поменял регистрацию с Нью-Йорка на Палм-Бич в штате Флорида. Причиной переезда американский лидер назвал высокие налоги и плохое отношение местных властей.

Ранее Трамп декларировал свое место жительства как здание Trump Tower в Нью-Йорке: в этом небоскребе на Пятой Авеню 58 этажей, находятся офисы, магазины, рестораны и квартиры. Трамп жил там в трехэтажной квартире на самом верху небоскреба.

"1600, Пенсильвания-авеню, Белый дом, - это место, которое я полюбил и останусь здесь, надеюсь, еще на 5 лет (...), но моя семья и я сделаем Палм-Бич (штат Флорида) местом нашего постоянного проживания", - написал Трамп в своем твиттере.

Вместе с тем президент посетовал, что хотя он платит миллионы долларов городских, государственных и местных налогов каждый год, с ним "очень плохо обращались политические лидеры как города, так и штата (Нью-Йорк - ИФ). "Мало с кем обращались хуже", - добавил он.

По словам президента, он платит миллионы долларов городских, государственных и местных налогов каждый год, но с ним "очень плохо обращались политические лидеры как города, так и штата". Он отметил, что всегда будет рядом, чтобы помочь Нью-Йорку и его "великим людям".

На сообщение Трампа уже отреагировал мэр Нью-Йорка Эндрю Куомо.

"Скатертью дорога. Он весь твой, Флорида", – написал он в своем Twitter.

Кроме того, Куомо также выразил сомнение в том, что Трамп исправно платил налоги в бюджет города и штата.