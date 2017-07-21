Высший совет магистратуры не смог избрать главу Верховного суда ...

В связи с этим назначение временного главы Высшей судебной палаты не состоялось. Председатель ВСМ Дорел Мустяцэ заявил, что позже совет выступит с заявлениями по поводу атак со стороны властей, передает Unimedia.

Напомним, 1 ноября Высший совет магистратуры планировал провести внеочередное заседание, первым пунктом повестки дня которого значится избрание врио главы Верховного суда. Это стало необходимым после того, как на прошлой неделе был отстранён от должности Ион Друцэ, на которого прокуратура завела два уголовных дела.