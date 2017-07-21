Визиты Додона оплачиваются из скрытых 'негосударственных' средств ...

(ВИДЕО) Занимающий должность президента Игорь Додон вышел с очередным скандальным заявлением об источниках финансирования своих визитов, в которых его начали сопровождать уже и родственники.

Как заявил Додон на контролируемом им телеканале NTV-Moldova, он считает "воем" информацию о том, что в его последнем визите в Японию по государственной линии летела вся его семья, включая детей и брата с женой.

"Вой был, что за счет государства поехали и т.д.", - заявил Додон, назвав это "враньем" и сообщив, что "мы уже обратились в суд".

"За президента, за супругу президента никто не платил из государства", - отметил Додон, добавив, что он "нашел возможность" покрыть эти затраты. "Только несколько сотрудников из администрации президента, которые необходимы: протокол, там, советник по внешней политике, конечно, это было за счет государства. А остальное не платило государство даже за меня", - подчеркнул Додон, "забыв", что его сопровождал еще и начальник охраны Жунку, который также является его родственником.

Додон ушел от ответа о том, кто из родственников сопровождал его в ходе визита в Японию, скрывшись за некими договоренностями о бесплатных поставках пожарных машин и выделением кредита для аграриев.

Чиновник не уточнил, насколько может быть законным "нахождение возможностей" оплаты своих визитов по официальной линии "не из государства".

Ранее уже сообщалось, что под предлогом участия в коронации Императора Японии, Додон взял с собой в визит всю семью, а также брата с женой.

По данным источника агентства OMEGA в Госканцелярии правительства, занимающего должность президента Игоря Додона сопровождала вся его семья, включая детей, а также брат с супругой. Кроме того, в состав "официальной" делегации также вошли его советник по внешней политике, охранник Додона, который также является его родственником, советник по протоколу и фотокорреспондент. Весь молдавский "десант" туристов за счет налогоплательщиков состоял из 11 человек.

Согласно данным сервисов по приобретению авиабилетов, в случае приобретения 11-ти авиабилетов по самым низким тарифам, только на билеты затраты составили бы около 20 тысяч евро.

Кроме того, в смету затрат входят затраты на проживание сопровождающих Додона лиц.

Это не первый раз, когда Додон ездит всей семьей в официальные поездки.

С начала 2017 года, правительство отказалось от ранее принятой процедуры утверждения состава делегации, а также затрат на обеспечение визитов главы государства, таким образом засекретив затраты на заграничные вояжи Додона.