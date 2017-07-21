Плахотнюк и Додон поделили между собой `Первый канал` ...

С 1 ноября российский “Первый канал” ретранслируют сразу два молдавских телеканала. "Двоевластие" будет продолжаться до окончания лицензии у медиа-империи Плахотнюка.

На сегодняшний день “Первый канал” ретранслирует принадлежащий беглому олигарху Плахотнюку телеканал PRIME, а также получивший недавно лицензию аффилированный ПСРМ и занимающему пост президента Игорю Додону телеканал AccentTV. Как сообщают подконтрольные социалистам СМИ, с пятницы “Первый в Молдове” будет вещать на частоте, которую раньше занимал AccentTV. В то же время и телеканал PRIME продолжает ретранслировать `Первый канал`, поскольку срок соответствующего контракта пока не истёк.

В августе этого года подтвердилась информация об отчуждении права вещания самого популярного российского телеканала "Первый" от структур беглого олигарха Владимира Плахотнюка к медиа-холдингу занимающего должность президента Игоря Додона. AccentTV получил право на ретрансляцию “Первого канала” 21 октября по решению Совета по телевидению и радио.

Сегодня в контролируемый Додоном медиа-холдинг, кроме партийной газеты "Социалисты" входят телеканалы NTV-Moldova, AccentTV, газеты "Аргументы и Факты в Молдове", "Комсомольская правда в Молдове", электронные издания "Блокнот-Молдова", Actualități, "Голос", Вести.мд, noi.md, vedomosti.md, а также на определенных условиях и point.md.