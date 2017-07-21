Майя Санду посчитала Дорина Киртоакэ авторитетным агитатором за Андрея Нэстасе ...

Видео совместного обращения опубликовал на своей странице в соцсети Дорин Киртоакэ.

Премьер начала со стандартного набора фраз о том, то нам нужен “безопасный город”, в котором “комфортно жить”, об “искоренении коррупции” и привлечении “европейских инвестиций”. Далее она добавила, что “если вы не проголосуете за Андрея Настасе, значит, что вы поможете Чебану”.

При этом её напарник по агитации Дорин Киртоакэ уточнил, что голосуя за Чебана “вы помогаете Додону на президентских выборах, а это не рекомендуется”.

Первый тур выборов генерального примара Кишинёва состоялся 20 октября. Фаворитами стали представитель ПСРМ Ион Чебан, набравший 40,19% голосов и кандидат от блока ACUM Андрей Нэстасе, получивший 31,08%. Что касается Дорина Киртоакэ, то за него проголосовали чуть больше 10% пришедших на избирательные участки граждан. Стоит отметить, что явка составила всего 36,05%. Второй тур выборов состоится в воскресенье, 3 ноября.