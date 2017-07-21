Пока Киртоакэ агитирует за Нэстасе, Михай Гимпу призывает Нэстасе уйти из политики ...

Судя по последнему заявлению почетного председателя Либеральной партии Михая Гимпу, он кардинально не согласен с проводимой его племянником Дорином Киртоакэ политикой на посту председателя партии.

Михай Гимпу опубликовал в соцсетях обращение к кандидату на должность мэра Кишинева Андрею Нэстасе призыв уйти из политики, а не предлагать объединиться "во имя спасения страны от социалистов".

"Чтобы спасти страну от социалистов, сначала, мы должны освободиться от тех, кто привел их к власти. И… тех, с чьей помощью они пришли к власти, Андрюша, - по этому поводу, что имеешь сказать?", - обратился Гимпу к Нэстасе.

В этой связи Гимпу напоминает Андрею Нэстасе, что "либералы столько лет противостояли комунистам/социалистам, а ты, Андрюша, привел их к власти".

"Не мешай нашей борьбе с истинными, а не мнимыми предателями за Народ и Страну, и лучше уйди из политики", - написал Михай Гимпу в завершении своего обращения к Андрею Нэстасе.

На этом фоне, примечательно, что в пятницу было распространено совместное обращение премьер-министра Майи Санду с лидером Либеральной партии Дорином Киртоакэ, который является и племянником Михая Гимпу.

Это совместное заявление Санду-Киртоакэ было выпущено с призывом голосовать на предстоящих 3 ноября выборах мэра Кишинева за Андрея Нэстасе.