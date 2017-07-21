Теневой `бюджет Додона` пополняется непонятно откуда и управляется на основании неизвестно каких законов ...

По мнению публициста Дмитрия Чубашенко, деятельность занимающего пост президента Игоря Додона заставляет жителей страны время от времени вопрошать: “Who is Dodon?” А по-простому: Ты кто вообще такой?

“Президент Додон пытается изображать из себя “крутого” главу государства, без которого в Молдове не решается ни один важный вопрос. Только в последние дни он высказал свое мнение о том, быть или не быть правящей коалиции, какие перестановки нужно производить в правительстве, какие коалиции следует создавать в свежеизбранных местных советах.

Общаясь с главами государств, в которых установлен действительно президентский режим, Додон из кожи вон лезет, чтобы им подражать. Но проблема в том, что в Молдове действует совсем другая система власти, в которой президенту отведена церемониальная роль если не совсем бесполномочного, то очень малополномочного главы государства с сугубо представительскими функциями. Как известный киногерой, вынести этого противоречия Додон не мог, потому что имел вспыльчивый характер, и поэтому постоянно пытался как-то преодолеть антагонизм между отсутствием полномочий и тщеславным стремлением казаться настоящим президентом”, - пишет журналист в своей публикации в соцсети. Пытаясь придать себе значимости при отсутствии рычагов реальной власти, Додон постоянно присваивает себе чужие полномочия или придумывает новые, отмечает он.

“4 марта 2016 года старорежимный Конституционный суд незаконно отменил действие Конституции 2000 года и “восстановил” прямые выборы президента. Но полномочий главе государства не было добавлено ни на йоту, из-за чего диссонанс между способом избрания президента и его недополномочностью только обострился. Додон постоянно пытается преодолеть эту дисгармонию, и делает он это путем присвоения себе чужих, не принадлежащих ему полномочий, или просто методом придумывания для себя полномочий, каких в природе вообще не существует.

У Додона нет полномочий менять состав правительства. Не ему решать, какое большинство должно быть сформировано или расформировано в парламенте, и не его дело, в какие союзы объединятся местные советники. Когда он незаконно вмешивается в деятельность самых разных институтов и учреждений, не имея на это никакого права, хочется спросить: “Who is Dodon?”. Или по-простому: ты кто вообще такой?

Если Додон присваивает себе чужие полномочия в качестве президента, это называется узурпация власти. Если он действует из тени как фактический руководитель Партии социалистов, озвучивает ее позицию и использует для продвижения личных интересов, то пусть прямо скажет об этом, чтобы граждане знали: Додон — президент не Молдовы, не всех граждан, а президент ПСРМ, что тоже незаконно”, - поясняет Чубашенко. Более того, подчёркивает журналист, Додон посредством “благотворительного фонда” своей жены обзавёлся параллельным бюджетом, средства из которого тратятся в том числе на поддержку ПСРМ и её избирательные кампании.

“Помимо непрекращающихся попыток присваивать чужие и придумывать несуществующие полномочия, Додон пошел на такой экстравагантный шаг, как создание при самом себе некоего параллельного бюджета, которым он распоряжается непонятно по каким правилам. “Благотворительные” фонды семьи Додона, пополняемые неизвестно из каких, в том числе зарубежных, источников, тратят миллионы на акции, в которых очень трудно найти грань между благотворительностью и политикой, поддержкой ПСРМ и ее избирательными кампаниями. После отъезда Плахотнюка Додон завоевал репутацию крупнейшего медиа-магната, контролирующего телеканалы, газеты, сайты, рынок рекламы. Семья Додона имеет многомиллионный бизнес за рубежом. В других странах такие вещи называют коррупцией, и их расследуют правоохранительные органы и юстиция. В Молдове наряду с государственным бюджетом, местными бюджетами, бюджетами фондов социального и медицинского страхования, другими законными бюджетами, существует некий теневой "бюджет Додона", который пополняется непонятно откуда, и которым президент распоряжается по своему усмотрению на основании неизвестно каких законов.

Нам почему-то кажется, что между навязчивым стремлением Додона присвоить себе какие-то полномочия и бизнесом его семьи есть прямая связь. Если в какой-то момент для большинства станет очевидно, что король не просто голый, но еще и коррумпированный, в дверь к Додону постучатся прокуроры. Ему этого очень не хочется, потому он и надувает щеки, пытаясь изображать из себя полноценного президента, и вставляя свои две копейки по любому поводу, и без всякого повода”, - подытожил Дмитрий Чубашенко.