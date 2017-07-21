Власти решили пересмотреть результаты конкурса на должность Генпрокурора ...

Министр юстиции Олеся Стамате распространила в соцсетях пространное заявление, суть которого сводится к тому, что конкурсная комиссия пересмотрит свое решение о результатах конкурса.

Министр дала понять, что это решение принято после того, как стали известны результаты предварительного, "полуфинального" отбора четверых кандидатов. "Необходим пересмотр, по поводу которого я не могу вам обещать ничего", - написала министр юстиции, объяснив необходимость пересмотра наличием скомпрометированных личностей среди финалистов.

Стамате не сообщила, когда конкурсная комиссия намерена собраться для пересмотра результатов конкурса.

Ранее уже сообщалось, что в результате конкурса на замещение должности Генерального прокурора было отобрано 4 кандидата: Олег Крышмару, Александр Стояногло, Владислав Грибинча и Вячеслав Солтан.