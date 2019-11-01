У самолета Sukhoi SuperJet-100 отказал двигатель в небе над Тюменью ...

По данным ТАСС, на борту находится 80 пассажиров и экипаж. Лайнер авиакомпании “Ямал” направлялся рейсом в Санкт-Петербург. В данный момент он кружит над Тюменью и готовится к экстренной посадке. Cамолет вырабатывает топливо на высоте 800 м в районе аэропорта Рощино, SSJ-100 не оборудован системой сброса топлива.

Авиакомпания “Ямал” объявила а об отказе от новой партии суперджетов вскоре после крушения SSJ 100 в Шереметьево, в результате которого погиб 41 человек. Тогда в авиакомпании подчеркнули, что не будут останавливать эксплуатацию уже имеющихся самолетов до завершения расследования причин катастрофы. По состоянию на ноябрь 2019 года официально расследование крушения SSJ 100 в Шереметьево не завершено, напоминает meduza.io.