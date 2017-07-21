Власти обещают не облагать налогом поступления от гастарбайтеров ...

Государственная налоговая инспекция подтвердила информацию о контроле за денежными переводами за последние два года, но уточнила, что налогообложению будут подвергнуты исключительно поступления из-за рубежа для граждан, оказывающих услуги иностранным компаниям, находясь в Молдове.

Об этом говорится в специально распространенном заявлении Государственной налоговой службы.

Согласно документу, подлежат налогообложению доходы физических лиц - резидентов, граждан Республики Молдовы, "полученные за пределами Республики Молдова в ходе деятельности, осуществленной в Республике Молдова", а также "доходы, полученные из инвестиций (дивиденды, начисления, роялти)".

"Таким образом, доходы, полученные гражданами Республики Молдова на работе за границей не подпадают под упомянутые положения и не подлежат налогообложению в Республике Молдова", - отмечается в заявлении Государственной налоговой службы.

В то же время, Налоговая служба подтвердила, что в результате анализа предоставленной финансовыми организациями информации были обнаружены около 380 физических лиц, работающих в Молдове, но получающих солидные доходы от предоставления услуг ряду иностранных IT-компаний. По данным налоговой службы, из указанного числа лишь 47 налогоплательщиков задекларировали и оплатили подоходный налог, а сумма задекларированного 47-ью резидентами дохода составила 20,81 млн леев.

В документе указывается, что в результате проводимой налоговой службой работы, уже 12 физ.лиц "добровольно подчинились и представили декларации о подоходном налоге за период 2017-2018 г.г., задекларировав налогооблагаемый доход в размере 17,5 млн леев и подоходный налог в размере 3 млн леев".

Ранее агентство OMEGA сообщило о том, что налоговые инспекции перешли на сбор налогов с перечислений физическим лицам из-за рубежа и рассылают уведомления о необходимости срочной уплаты налога с поступлений, полученных через системы денежных переводов.

Судя по одному из присланных в редакцию документов, Налоговая инспекция отслеживала поступления из-за рубежа за последние два года.

Как сообщают получившие эти уведомления граждане, речь идет о поступлениях через самые распространенные в Молдове системы мгновенных денежных переводов.

В случае несвоевременной явки в Налоговую инспекцию, гражданам грозят штрафными санкциями и начислением пени.

Известно, что в Молдове ежегодно сумма перечислений из-за рубежа физическим лицам, поступающих через банковские системы, а также через системы мгновенных денежных переводов (Western Union, RIA, Золотая корона, Unistream и др.) составляет не менее 1 миллиарда долларов.