SuperJet с отказавшим двигателем благополучно приземлился в аэропорту Тюмени
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Самолет Sukhoi SuperJet приземлился в тюменском аэропорту Рощино, совершив несколько кругов над городом после отказа одного из двигателей.
Как сообщает РБК, пассажирам этого рейса, направляющегося в Санкт-Петербург, был предоставлен другой самолет - Airbus 320.
У самолета SuperJet авиакомпании "Ямал", выполнявшего рейс YC811 по маршруту Тюмень — Санкт-Петербург, после взлета возникли проблемы с одним из двигателей. По решению командира экипажа, самолет начал вырабатывать горючее, после чего приземлился в аэропорту отправления.
Позднее в авиакомпании "Ямал" сообщили, что причиной отказа двигателя стало попадание в него птицы. На борту самолета находились 80 пассажиров.
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