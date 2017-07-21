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SuperJet с отказавшим двигателем благополучно приземлился в аэропорту Тюмени

Опубликовано : 01 ноябрь 2019 г. 21:04 | Просмотров: 129 | Категория: Мир

Самолет Sukhoi SuperJet приземлился в тюменском аэропорту Рощино, совершив несколько кругов над городом после отказа одного из двигателей.

Как сообщает РБК, пассажирам этого рейса, направляющегося в Санкт-Петербург, был предоставлен другой самолет - Airbus 320.

У самолета SuperJet авиакомпании "Ямал", выполнявшего рейс YC811 по маршруту Тюмень — Санкт-Петербург, после взлета возникли проблемы с одним из двигателей. По решению командира экипажа, самолет начал вырабатывать горючее, после чего приземлился в аэропорту отправления.

Позднее в авиакомпании "Ямал" сообщили, что причиной отказа двигателя стало попадание в него птицы. На борту самолета находились 80 пассажиров.


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