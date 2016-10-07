Додон сообщил о покушении на свою жизнь ...

Об этом Додон сообщил в пятницу в эфире Радио Europa Liberă ("Свободная Европа"), сославшись на предоставленную ему информацию прокурором Виорелом Радецким, который ведет уголовное расследование по делу об узурпации государственной власти.

По словам Додона, покушение на его жизнь планировалось в период с 7 по 9 июня, после того, как он отказался подписывать указ о роспуске парламента и об организации досрочных выборов.

"Я и сейчас задаюсь вопросом, как меня не ликвидировали 7-9 июня. Если бы исчез Додон тогда, не было бы ничего от этих, которые сегодня такие умные и смелые в предвыборных кампаниях", заявил Додон, отметив, что прокуроры предоставляют ему "ужасные детали". Он также сообщил, что за последние два дня провел более четырех часов с прокурором Радецким, который ведет дело об узурпации власти в государстве.

Ранее в СМИ сообщалось, что в начале июня, когда Демпартия пыталась удержать власть, ведший до этого активные переговоры с лидером ДПМ Владимиром Плахотнюком, а затем отказавшийся от сотрудничеством с Демпартией Игорь Додон скрывался вместе со всей своей семьей на территории посольства Российской Федерации в Кишиневе.