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Суд утвердил Ренато Усатого в должности мэра Бельц

Опубликовано : 01 ноябрь 2019 г. 22:45 | Просмотров: 271 | Категория: Власть, Страна

Лидер оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый, с первого тура победивший на выборах мэра муниципия Бельцы, утвержден в должности решением Бельцкого суда.

Как сообщает телеканал BTV, решением суда были признаны состоявшимися всеобщие местные выборы в Бельцах, а также утверждены мандаты примара города и 35 муниципальных советников.

Решение суда окончательное и подлежит исполнению с момента провозглашения, однако может быть обжаловано в течение суток в Бельцкой Апелляционной палате.

По результатам прошедших 20 октября всеобщих местных выборов, председатель оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый был избран примаром Бельц с первого тура выборов. За него проголосовали 61,93% избирателей. Представитель правящей Партии социалистов Александр Нестеровский, считавшийся основным соперником Усатого, получил всего 16% голосов. На третьем месте — выдвиженец также находящегося у власти Блока ACUM Борис Маркоч, набравший 9%. Остальные восемь кандидатов получили от 3,86% до 0,29%.

Ренато Усатый впервые был избран мэром Бельц на прошедших 14 июня 2015 года местных выборах по результатам рекордной поддержки его кандидатуры горожанами. Тогда, за него проголосовали 72,46% избирателей, а он стал мэром с первого тура.

Позже, находясь в результате развязанных центральными властями против Усатого репрессий, он вынужден был находиться за пределами Молдовы, продолжая руководить городом из-за рубежа.

В феврале 2018 года, с целью недопущения во власть в городе представителей Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка, Усатый подал в отставку и спровоцировал проведение досрочных местных выборов. В результате, 20 мая 2018 года мэром Бельц с первого тура стал представитель "Нашей партии" Николай Григоришин, который набрал 61,74% голосов.


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