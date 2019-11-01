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Право на реплику: Лидер партии Додона в Кишиневском совете опровергает информацию о причастности к мошеннической земельной схеме

Опубликовано : 02 ноябрь 2019 г. 09:10 | Просмотров: 134 | Категория: Кишинев

Муниципальный советник от Партии социалистов Василий Киртока обратился с Заявлением, в котором посчитал "непроверенной" информацию о его причастности к лоббированию схемы по выделению земельного участка площадью в полгектара, находящегося на берегу озера в Парке Валя Морилор, в предыдущем Совете, куда он был избран от Партии коммунистов.

Ниже, публикуется полный текст, направленного в агентство OMEGA Заявления Василия Киртока:

"Я известный бизнесмен, время которого весьма дорого, и единственной причиной тратить его в Муниципальном совете является желание использовать свои знания и опыт в интересах Кишинева.

Повторяю – это единственная причина, почему я нахожусь в Муниципальном совете, и подтверждением этому является отчет о моей работе за 4 года. Я никогда не лоббировал ничьи земельные интересы и тем более мошеннические. В связи с материалом, который появился в некоторых СМИ 31 октября, хочу сообщить следующее.

Те, кто что-то лоббируют, не делают этого перед десятком телевизионных камер. У меня была позиция, в правильности которой я был убежден, поэтому открыто ее излагал в Муниципальном совете. СМИ, в принципы работы которых не входит проверка публикуемой информации, в одном репортаже совместили фотографию бумажной копии решения Муниципального совета от 19 мая 2016 года и видео моего выступления на следующем заседании, где я предлагаю коллегам изменить решение от 19 мая в интересах Муниципия. На заседании 21 июня 2016 года я призывал коллег, в частности из Либеральной партии, изменить решение от 19 мая 2016 года таким образом, чтобы на данном участке ни при каких обстоятельствах нельзя было построить что-то другое, кроме спортивного комплекса с параметрами, предусмотренными в проекте.
В правдивости данной информации можно убедиться, прочитав проект решения, за который я предлагал проголосовать коллегам в Муниципальном совете.

К сожалению, мой проект решения 21 июня не набрал необходимого количества голосов, однако мы продолжали наблюдать за ситуацией вокруг данного участка и осенью 2016 года обнаружили, что общественная организация “Profi Sport” продала его коммерческой фирме, принадлежащей руководителю этой организации. Только после этого нам удалось убедить большинство коллег проголосовать за предложенный ранее проект решения, копию которого, а также пояснительную записку к нему публикую.

Надеюсь, этого достаточно, чтобы снять подозрение СМИ, которые опубликовали непроверенную информацию о том, что я был лоббистом мошеннической схемы в Муниципальном совете. Прошу эти органы массовой информации опубликовать настоящее заявление, а также документы, приложенные к нему. В противном случае оставляю за собой право обратиться в судебные инстанции".


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