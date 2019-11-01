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В Москве киллер застрелил главу Центра по борьбе с экстремизмом по Ингушетии

Опубликовано : 02 ноябрь 2019 г. 20:39 | Просмотров: 0 | Категория: Мир

На западе Москвы было совершено заказное убийство, жертвами которого стали начальник центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат.

Российские СМИ уже распространили видеоролик с камер наблюдения, на котором видно, как одетый в красную куртку мужчина расстреливает двух мужчин. Затем, убийца делает контрольные выстрелы в голову, после чего убегает с места происшествия.

По данным ТАСС, сообщение о стрельбе на ул. Академика Анохина поступило около 18:30.

Также сообщается, что в январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, ехавшие в машине вместе с Эльджаркиевым, сам он не пострадал.


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