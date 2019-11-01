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За рулем такси обнаружены наркоманны

Опубликовано : 02 ноябрь 2019 г. 20:57 | Просмотров: 0 | Категория: Кишинев, Криминал

В результате внепланового рейда на улицах Кишинева, полицией были обнаружены случаи, когда водители такси в Кишиневе выезжают на работу под воздействием наркотиков и в состоянии алкогольного опьянения.

Как говорится в сообщении Управления полиции Кишинева, внеплановые проверки водителей служб такси были проведены в период с 28 октября по 1 ноября в Кишиневе совместно с Национальным агентством автомобильного транспорта.

Помимо технических нарушений, таких как технические отклонения, отсутствие техосмотра, неработоспособность фар, наличие несанкционированных устройств и изношенных шин были выявлены случаи алкогольного и наркотического опьянения водителей такси, что было подтверждено экспертизой.

По результатам проверки было составлено более 20 протоколов о нарушениях.


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