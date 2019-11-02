Алла Пугачева пообещала выступить с концертом в 80 лет ...

Выступив в субботу в Минске с сольным концертом, приуроченным к своему 70-летию, примадонна российской эстрады Алла Пугачева заявила, что намерена продолжить выступать, когда ей исполнится 80 лет.

"Раз пригласили — думаю, приду. А больше никуда! Теперь ждите. Теперь, если выступлю, то только в 80", — сказала 70-летняя артистка со сцены на субботнем концерте в культурно-спортивном комплексе "Минск-арена".

По словам артистки, в ближайшие 10 лет ее сольных концертов не предвидится.

В 2019 году в честь 70-летнего юбилея в Кремлевском дворце состоялся первый после ухода со сцены в 2009-м сольный концерт Примадонны.