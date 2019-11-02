Водители поймали пьяного полицейского за рулем ...

(ВИДЕО) Инцидент имел место в разгар проводимой полицией кампании против пьянства за рулем.

Пьяный полицейский разъезжал по одной из улиц Кишинева, а затем столкнулся с припаркованной во дворе машиной.

Им оказался следователь Игорь Кондря, проходящий службу в качестве офицера уголовного преследования Инспектората полиции сектора Чеканы Управления полиции Кишинева.

Видео инцидента было размещено в соцсетях.

После того, как пьяный полицейский был остановлен водителем другого автомобиля, полицейский еще и угрожал водителю "проблемами".

Как заявил журналистам госсекретарь МВД Януш Ерхан, на полицейского возбуждено уголовное дело.

Уже известно, что Игорь Кондря не впервые был замечен в состоянии алкогольного опьянения на службе.