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Водители поймали пьяного полицейского за рулем

Опубликовано : 03 ноябрь 2019 г. 14:14 | Просмотров: 810 | Категория: Власть, Криминал

(ВИДЕО) Инцидент имел место в разгар проводимой полицией кампании против пьянства за рулем.

Пьяный полицейский разъезжал по одной из улиц Кишинева, а затем столкнулся с припаркованной во дворе машиной.

Им оказался следователь Игорь Кондря, проходящий службу в качестве офицера уголовного преследования Инспектората полиции сектора Чеканы Управления полиции Кишинева.

Видео инцидента было размещено в соцсетях.

После того, как пьяный полицейский был остановлен водителем другого автомобиля, полицейский еще и угрожал водителю "проблемами".

Как заявил журналистам госсекретарь МВД Януш Ерхан, на полицейского возбуждено уголовное дело.

Уже известно, что Игорь Кондря не впервые был замечен в состоянии алкогольного опьянения на службе.




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