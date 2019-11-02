В ООН объявили о количестве жертв среди мирного населения в войне на Донбассе
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(ВИДЕО) Организация Объединенных Наций объявила о более 3 тыс. 330 убитых мирных граждан в ходе развязанной в 2014 году войны на востоке Украины.
Об этом ООН сообщает в Twitter со ссылкой на данные Управления по координации гуманитарных вопросов.
"В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам; 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами; 3,5 млн нуждаются в помощи", – говорится в сообщении.
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