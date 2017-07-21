Представитель партии Додона возглавил Кишинев ...

По результатам прошедших в воскресенье местных выборов, генеральным примаром Кишинева избран кандидат ПСРМ Ион Чебан.

После обработки всех протоколов, Чебан набрал 52,39% голосов. Его контркандидат от Избирательного блока ACUM Андрей Нэстасе получил 47,61% голосов избирателей.

Явка на выборах мэра столицы составила 37.78%. К избирательным урнам вышли больше 240 тысяч избиирателей.