Между депутатом Цыку и бывшим мэром Кишинева произошла потасовка
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Дорин Киртоакэ получил пинок в спину от депутата Октавиана Цыку в студии телеканала TVR Moldova.
Об инциденте сообщил в сосетях сам Киртоакэ, уточнив, что он имел место в воскресенье вечером.
"В студии было еще 4-5 человек, а информация по-любому распространилась бы. И чтобы она не была искажена, лучше ее узнать от первоисточника", - написал Киртоакэ в соцсетях.
Киртоакэ уточнил, что в момент, когда по окончанию передачи он подошел пожать руку всем участникам передачи, Октавиану Цыку выругался, а затем пнул его "не то кулаком, не то ногой" в спину.
Сам Цыку пока не прокомментировал заявление Киртоакэ.
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