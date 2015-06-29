`Наша Партия` одержала победу еще в четырех городах республики ...

Во втором туре кандидаты НП одержали убедительную победу в Рышканах, Дондюшанах, Кантемире и Фалештах.

Таким образом мэром Дондюшан становится Иван Бельчуг, мэром Фалешт – Александр Северин, мэром Кантемира – Роман Чубачук, а мэром Рышкан во второй раз подряд – Виктор Богатько. Помимо этого по результатам голосования представители НП возглавили несколько сёл и коммун.

В воскресенье вечером лидер “Нашей Партии” Ренато Усатый поздравил избранных примаров и пообещал им всяческую поддержку в работе.

“Наша Партия” - это партия всех граждан Молдовы. Мы продолжим политику конкретных дел и сделаем все, чтобы граждане Молдовы смогли гордиться своей страной”, - цитирует политика ru1.md.

Второй тур местных выборов-2019 состоялся 3 ноября. В Кишинёве победу одержал представитель ПСРМ Ион Чебан, опередив своего конкурента, кандидата от блока ACUM Андрея Нэстасе на 4,75%. В Бельцах выборы состоялись ещё с первого тура – 20 октября большинство жителей северной столицы отдали голоса Ренато Усатому.