Премьер-министр пригрозила уличными протестами ...

Об этом премер-министр Майя Санду заявила в понедельник в ходе своего брифинга для прессы, отметив, что после прошедших местных выборов "следует тяжелый период, когда станет ясно, если все в парламентском большинстве были искренни, обязавшись проводить реформу юстиции".

"Игорь Додон должен отказаться от подковерных игр, которыми он подрывает эту реформу. Мы и дальше будем бороться за истинную юстицию. Я готова бороться отсюда, из правительства, или на улице, рядом с гражданами", - заявила Майя Санду по итогам местных выборов.

В ходе своего выступления, Санду обратилась к проигравшему выборы Андрею Нэстасе, заявив, что нуждается в его скорейшем возвращении в правительство (А.Нэстасе является главой МВД - Ред.).

Игорь Додон пока не прокомментировал выдвинутые ему претензии.