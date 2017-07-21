Украина пополнила список запрещённой к ввозу литературы из России ...

В книгах ряда издательств обнаружены “признаки имперской пропаганды” и элементы “восхваления государства-агрессора”.

Таким образом, Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз в Украину ещё 54 книг, изданных в России. В частности, признаки пропаганды обнаружены в издательской продукции ОАО "Издательская группа "Весь", сообщает Интерфакс-Украина.

"В предисловиях к 42 книгам популярного индийского философа Ошо (Пхагван Шри Радниш) владелец издательской группы "Весь" в духе имперской пропаганды восхваляет государство-агрессора, размышляя о генетической избирательности русских и русской духовной культуры", - говорится в сообщении Госкомтелерадио.

Пропаганда государства-агрессора обнаружена также и в предисловиях к 12 изданиям по психологии, ввоз которых на территорию Украины комитет запретил.

На сегодняшний день список запрещённых для ввоза в Украину книг содержит 266 наименований.