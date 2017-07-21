Полиция усиливает борьбу с пьянством за рулем ...

В понедельник на странице инспектората в соцсети опубликованы новые фотографии в рамках упомянутой кампании - с лозунгами “Будь ответственным водителем, не садись за руль пьяным!”, “Алкоголь за рулём убивает!” По мнению пользователей соцсетей, в контексте недавнего инцидента с пьяным полицейским за рулём эти популистские призывы звучат цинично.

Напомним, в воскресенье в СМИ появилось видео, на котором запечатлено как следователь Игорь Кондря разъезжает пьяным за рулём и попадает в ДТП. После того, как пьяный нарушитель был остановлен водителем другого автомобиля, полицейский еще и угрожал водителю "проблемами".