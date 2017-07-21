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Полиция усиливает борьбу с пьянством за рулем

Опубликовано : 04 ноябрь 2019 г. 12:40 | Просмотров: 415 | Категория: Страна

На фоне скандала с пойманным пьяным за рулём полицейским продолжается антиалкогольная кампания “Stop alcool la volan”, проводимая Национальным инспекторатом патрулирования ГИП.

В понедельник на странице инспектората в соцсети опубликованы новые фотографии в рамках упомянутой кампании - с лозунгами “Будь ответственным водителем, не садись за руль пьяным!”, “Алкоголь за рулём убивает!” По мнению пользователей соцсетей, в контексте недавнего инцидента с пьяным полицейским за рулём эти популистские призывы звучат цинично.

Напомним, в воскресенье в СМИ появилось видео, на котором запечатлено как следователь Игорь Кондря разъезжает пьяным за рулём и попадает в ДТП. После того, как пьяный нарушитель был остановлен водителем другого автомобиля, полицейский еще и угрожал водителю "проблемами".


Метки к статье: антиалкогольная кампания, Инспекторат полиции, пьяный полицейский, Игорь Кондря

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