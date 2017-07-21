Чубашенко: Додон использует победу Чебана в своих интересах и усиливает давление на ACUM ...

Публицист Дмитрий Чубашенко прокомментировал заявления занимающего должность президента Игоря Додона после победы представителя ПСРМ на выборах генпримара Кишинёва. По его мнению, Додон блефует, и это видно невооружённым глазом.

“Позвольте процитировать собственный пост десятидневной давности: “Победа Чебана над Нэстасе отрезвит альянс ПСРМ-ACUM, который слишком погряз в лицемерии, лжи и фарисействе. Возможно, такой результат выборов в Кишиневе поможет вскрыть и очистить гнойник, который так лелеет Додон”.

Так оно и происходит. Гнойник надрезан, из нарыва потекло. Сам Додон заявил, что правительство Майи Санду не справляется со своими обязанностями, что блок ACUM обязан поделиться с ПСРМ министерскими портфелями, в противном случае социалисты могут найти себе других партнеров. Санду обвинила Додона в том, что он блокирует реформу юстиции, и объявила о решимости продолжить борьбу, в том числе вернуться к уличным протестам. Понятно, что в условиях депортации Плахотнюка внешними партнерами такие протесты могут быть направлены только против Додона как “нового Плахотнюка”. Санду также пообещала разобраться с монополизацией медиа-рынка структурами, контролируемыми Додоном. Другие представители блока ACUM призвали проверить информацию о теневом финансировании ПСРМ и объявили о готовности перейти в оппозицию, если ПСРМ сформирует в парламенте новое большинство с депутатами ДПМ”, - описывает ситуацию Чубашенко в своей публикации в соцсети. Давление на партнёров по коалиции может дать обратный эффект и Додону придётся “забыть о шахматах” и “осваивать бег до аэропорта”, как это случилось с Плахотнюком и Шором, предупреждает он.

“Додоном движут исключительно личные корыстные интересы. Пользуясь победой Иона Чебана на выборах генпримара Кишинева, Додон пытается усилить давление на ACUM и усилить свои позиции, получив подконтрольного генерального прокурора и больше постов в правительстве. Как специалист по шахматам, он рассчитывает развить успех, но забывает, что в Кишиневе есть люди, в том числе среди дипломатических представителей внешних партнеров, которые, не вникая в тонкости шахматных комбинаций, могут просто дать доской по голове. Как Плахотнюку. За что, представители ACUM уже дали понять — за коррупцию, блокирование реформы юстиции, монополизацию медиа-рынка, незаконное финансирование ПСРМ. Припомнят президенту и лидеру ПСРМ и то, что он был частью прежнего режима, полноценным участником тандема Плахотнюк-Додон. Вспомнят и про видео, где он просит у Плахотнюка миллион долларов ежемесячно на свою партию. В общей коалиции глаза на это поприкрыли, но если коалиции не будет, то могут и поприоткрыть. Если же люди выйдут на улицу с лозунгами “Jos Dodon!” и “Dodon la pușcărie!”, шахматы быстро закончатся, придется осваивать бег до аэропорта, как Плахотнюк и Шор. Но если у тех хотя бы были паспорта других государств, которые не выдают своих граждан, у Додона второго гражданства вроде бы нет”, - отмечает журналист. Он подчёркивает, что правые партии, прислушиваясь к рекомендациям внешних покровителей, вынуждены были закрывать глаза на махинации Додона только потому, что он считался партнером по коалиции.

“Расчет Додона на то, что внешние партнеры, создавшие коалицию ПСРМ-ACUM, еще не готовы дать отмашку на ее развал и на досрочные парламентские выборы, а посему стерпят все капризы президента - наивные расчеты. Додон, сколько бы раз он ни переобувался в воздухе, меняя свои убеждения, никогда не станет для Запада своим. У Запада есть ACUM и Майя Санду, и если придется выбирать между ней и Додоном, понятно, какой будет выбор.

Додон совсем не рад победе Чебана в Кишиневе, но раз уж эта победа случилась, он решил использовать ее в своих интересах и усилить давление на ACUM. Но Додон блефует, и это видно невооруженным глазом. Правые партии, прислушиваясь к рекомендациям внешних покровителей, которые слепили этот фейковый альянс, вынуждены были закрывать глаза на махинации Додона только потому, что он считался партнером по коалиции. Если коалиция всё, то никаких тормозов для критики Додона, вплоть до требований его уголовного преследования, не останется. А возможная коалиция ПСРМ с ДПМ станет только еще одним гвоздем в крышку политического “гроба” Додона. Если с настоящим Плахотнюком справились, то с Плахотнюком-light в лице Додона и подавно разберутся”, - резюмирует Дмитрий Чубашенко.