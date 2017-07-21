Медиа-холдинг Додона занимает место медиа-холдинга Плахотнюка ...

Соответствующее решение принято 4 ноября на заседании Совета по телевидению и радиовещанию (СТР). Это стало необходимым после того, как ранее на частотах AccentTV началось вещание телеканала “Первый в Молдове”, правами на ретрансляцию которого прежде обладал принадлежащий беглому олигарху Плахотнюку канал Prime, сообщает media-azi.md.

Таким образом, у “Первого в Молдове” будет общенациональный охват, транслируемый через государственную сеть, а AccentTV будет транслироваться через специализированных дистрибьюторов услуг. Лицензия выдана телеканалу на девять лет.

Решение СТР не было единогласным. Ольга Гуцуцуй проголосовала против, заявив: “Мы являемся свидетелями концентрации средств массовой информации под влиянием некоторых политических факторов”.

В августе этого года подтвердилась информация об отчуждении права вещания самого популярного российского телеканала "Первый" от структур беглого олигарха Владимира Плахотнюка к медиа-холдингу занимающего должность президента Игоря Додона. AccentTV получил право на ретрансляцию “Первого канала” 21 октября по решению Совета по телевидению и радио.

Сегодня в контролируемый Додоном медиа-холдинг, кроме партийной газеты "Социалисты" входят телеканалы NTV-Moldova, AccentTV, газеты "Аргументы и Факты в Молдове", "Комсомольская правда в Молдове", электронные издания "Блокнот-Молдова", Actualități, "Голос", Вести.мд, noi.md, vedomosti.md, а также на определенных условиях и point.md.