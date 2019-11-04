Замешанный в рейдерских атаках судья задержан прокурорами ...

Судья Высшей судебной палаты Олег Стериоалэ, замешанный в ряде рейдерских схем, а также оправдавший преступления олигарха Владимира Плахотнюка, был задержан на 72 часа прокурорами по борьбе с коррупцией.

Решение о задержании Стериоалэ было принято после проведенных у него в служебном кабинете, а также дома обысках.

Предварительно, Высший совет магистратуры дал согласие на задержание, принудительное препровождение, обыск и арест судьи.

По информации Антикоррупционной прокуратуры, Олег Стерниоалэ проходит по уголовному делу об отмывании в особо крупных размерах. Основанием для его возбуждения стали публикации прессы об имуществе судьи, материалы оперативных разработок и постановление прокурора.

Согласно предварительным данным, судья и члены его семьи сумели накопить за небольшой период 7 млн леев, и за это же время были приобретены предметы роскоши на сумму, почти в два раза большую накопленной.

Стерниоалэ известен по целому ряду журналистских расследований на тему коррупции среди судей, а также в связи с расследованиями рейдерских захватов нескольких финансовых структур.

До своего сомнительного назначения в Высшую судебную палату, Стериоалэ занимал должность главы Суда сектора Буюканы, который в 2013 году назвали худшим в столице по качеству работы, с низким уровнем дисциплины.

В октябре 2018 года, Олег Стериоалэ "прославился" в связи с решением ВСП о незаконности обвинений в адрес Плахотнюка в узурпации власти и в целом ряде экономических преступлений. Это решение, согласно которому теперь являются клеветническими любые обвинения Плахотнюка в узурпации власти и создании преступной группировки, а также о том, что он представляет мафию в Молдове, было вынесено одними из самых скандальных молдавских судей, неоднократно обвиненных в коррупционных сделках и сокрытии незаконно полученных доходов: Олегом Стерниоалэ, Марианой Питик и Юрием Беженару.

Согласно принятому 31 октября 2018 года решению ВСП, отныне считаются оскорблением в адрес олигарха Владимира Плахотнюка следующие заявления: "он незаконно приобрел гостиницы Codru и Național", "он на протяжении восьми лет терроризирует страну", "он незаконно монополизировал торговлю мясом, мобильными телефонами, экспорт цветных металлов, торговлю электроэнергией", "он незаконно стал владельцем КБ Victoriabank, телеканалом Prime", "дает указания и получает отчеты по поводу данных им указаний от различных органов власти", "он узурпировал исполнительную и судебную власти".

Решение было вынесено после рассмотрения иска бизнесменов Виктора и Виорела Цопа к лидеру ДПМ Владимиру Плахотнюку. Бизнесменов обязали в судебном порядке извиниться перед Плахотнюком "за очерняющие честь и достоинство заявления". В случае отказа извиняться они обязаны финансово компенсировать ему моральный ущерб, оцененный в 250 тысяч лей.